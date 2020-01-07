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Интерфакс-АВН

Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт - СМИ

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Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии
Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии.
Источник изображения: © REUTERS, Esam Omran Al-Fetori

Рим. 6 января. ИНТЕРФАКС - Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в понедельник вошли в город-порт Сирт, сообщает интернет-портал итальянской газеты "Стампа" со ссылкой на арабскую информационную службу "аль-Хадат".

"Подразделения сил правительства (правительства национального согласия) выходят из Сирта, Ливийская национальная армия входит в город", - приводит издание сообщение корреспондента "аль-Хадат" с места событий.

По его данным, "флот ЛНА контролирует порт Сирта".

Кроме того, под контролем ЛНА находится и военная база к востоку от города.

Отмечается, что силы Хафтара уже заняли значительную часть города.

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Италия
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1 комментарий
№1
07.01.2020 07:22
В декабре Хафтар в ультиматуме обещал не трогать войска, покидающие Сирт и Триполи. Сирт, как понимаю, именно сдаётся, а вот с Триполи непонятно.
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