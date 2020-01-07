Иран не намерен идти на компромисс с США – за Сулеймани ответите

Вашингтон и Тегеран предупредили друг друга о своей решимости не уступать противнику ни в чём после получившей мировой резонанс ликвидации в результате американской операции командующего силами спецназначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадного генерала Касема Сулеймани.

Ключевые пункты своих ближайших планов они обнародовали для мировой общественности, хотя важнейшие моменты в намечающейся военной схватке Соединённых Штатов и Исламской Республики остаются строго секретными.

Сразу после беспрецедентной за все годы пребывания Дональда Трампа в Белом доме эскалации был установлен экстренный канал конфиденциальной связи при посредничестве Катара. Ранее данную функцию неизменно выполнял Оман, но в силу определённых обстоятельств эта арабская монархия во многом перестала пользоваться доверием со стороны Ирана.

Глава МИД полуостровного эмирата Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани посетил Тегеран. Затем у него состоялся телефонный разговор с американским коллегой Майком Помпео. Результат посреднической миссии Дохи оказался близок к нулевому.

Вашингтон предложил Тегерану «компромисс»: взамен на отказ ИРИ от актов возмездия военного характера администрация Трампа изъявила готовность рассмотреть вопрос вывода войск из Ирака. Именно здесь был убит легендарный иранский генерал, и именно эта арабская республика все предыдущие дни была на передовой противостояния Ирана и США.

Верховный руководитель ИРИ аятолла Сейид Али Хаменеи отверг предложение американской администрации. КСИР непосредственно подчинен главе иранского государства, Касем Сулеймани был очень близок аятолле Хаменеи. К тому же ещё до открытия конфиденциального канала общения через Катар лично духовный лидер Ирана заявил о неизбежности «жёсткой мести» после гибели самого известного в мире иранского военачальника, отмечает Eadaily. Фигура Сулеймани для миллионов иранцев была слишком знаковой, чтобы вокруг неё можно было идти на «сговор» с врагом.

Тегеран своими дальнейшими шагами показал, что более не намерен вести обсуждение данного вопроса по «закрытым» дипломатическим каналам. Сулеймани был убит демонстративно, что называется, «на весь мир». Тем самым Трамп бросил открытый вызов аятолле Хаменеи, а значит, дело требует такой же демонстративности и от иранских властей.