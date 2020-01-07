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Интерфакс-АВН

Шойгу обсудил по телефону с шефом национальной разведки Турции возможные совместные действия по деэскалации на Ближнем Востоке

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Возможные совместные действия по снижению напряженности на Ближнем Востоке обсуждались в ходе телефонного разговора министра обороны РФ Сергея Шойгу и директора национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Разговор состоялся вечером 5 января.

Ранее в этот день турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция приступила к переброске военнослужащих в Ливию.

"Задачей наших военных будет обеспечение координации и создание операционного центра", - приводит его слова Bloomberg.

Как сообщалось, Турция согласилась направить в Ливию своих военных, чтобы помочь признанному ООН правительству сдержать наступление на Триполи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после ликвидации американскими военными 3 января в районе аэропорта Багдада главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани.

Операция по его устранению была проведена в Ираке по указанию президента США Дональда Трампа.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

5 января Трамп заявил, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

Вечером того же дня Иран заявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

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