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Интерфакс-АВН

Технологический суверенитет защитит ОПК от последствий западных санкций - эксперт

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Использование зарубежных информационных технологий в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) создаёт серьёзные экономические риски из-за угроз остановки реального производства, утечки информации, связанной с незащищенной передачей данных, считает директор по продукту Группы компаний Astra Linux Роман Мылицын.

"Риски очевидны. Прежде всего, это зависимость от технологий зарубежного производства. Есть немало примеров, когда, скажем, предприятия ОПК, находящиеся под западными санкциями, не могут приобрести программное обеспечение (ПО) зарубежного производства. Нет обновлений. В результате стопорится проектирование в машиностроении, "буксуют" другие отрасли", - сообщил Мылицын "Интерфаксу".

Он отметил, что программное обеспечение - "это еще и вопрос экономических возможностей с точки зрения получения легального продукта и поддержания его жизненного цикла".

"А с другой стороны, - продолжил Мылицын, - сейчас почти всё ПО имеет централизованное обновление из компаний-разработчиков. Они могут просто отключить такое ПО, либо внести в него изменения, о которых не будет известно пользователю. И в данном случае, это уже вопрос безопасности".

Создавая цифровой контур полностью на базе западных информационных технологий, отметил эксперт, "мы рискуем экономически из-за угроз остановки реального производства". "Рискуем утечкой информации, связанной с незащищенной передачей данных. Плюс способствуем замедлению темпов развития собственных, российских технологий, вкладываясь в западные компании и в конечном счете получаем полностью зависимую в области информационных технологий экономику", - отметил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что технологический суверенитет, а не импортозамещение может обеспечить гарантированную защиту IT-сферы в условиях западных санкций.

"На мой взгляд, речь должна идти о некоем технологическом суверенитете, когда мы можем самостоятельно определять критерии и характеристики используемого нами аппаратного и программного обеспечения. Особенно те характеристики, которые имеют ключевое значение для защиты информации", - сказал Мылицын.

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