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Интерфакс-АВН

Убийство Сулеймани угрожает региональной безопасности - глава МИД Турции

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Стамбул. 6 января. ИНТЕРФАКС - Серьезной угрозой для безопасности региона назвал в понедельник убийство иранского генерала Касема Сулеймани глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Убийство Сулеймани представляет серьезный риск миру в регионе", - сказал глава турецкой дипломатии журналистам в Анкаре.

Чавушоглу отметил, что Турция продолжит предпринимать дипломатические меры по снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"Мы будем работать с другими странами для того, чтобы снизить напряженность между США и Ираном", - подчеркнул Чавушоглу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Турция
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