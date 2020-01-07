Убийство Сулеймани угрожает региональной безопасности - глава МИД Турции

Стамбул. 6 января. ИНТЕРФАКС - Серьезной угрозой для безопасности региона назвал в понедельник убийство иранского генерала Касема Сулеймани глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Убийство Сулеймани представляет серьезный риск миру в регионе", - сказал глава турецкой дипломатии журналистам в Анкаре.

Чавушоглу отметил, что Турция продолжит предпринимать дипломатические меры по снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"Мы будем работать с другими странами для того, чтобы снизить напряженность между США и Ираном", - подчеркнул Чавушоглу.