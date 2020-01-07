Иран сохранил за собой ряд ограничений в рамках СВПД, признаков продвижения к созданию ядерного оружия нет - российский эксперт

Иран готов вести переговоры по своей ядерной программе с европейскими участниками СВПД, заинтересованных в сохранении "ядерной сделки"

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Официальный Тегеран, озвучив планы по снятию с себя ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), не отказался от "ядерной сделки" в целом, а также намерен выполнять свои обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), считает консультант ПИР-Центра, эксперт по иранской ядерной программе Андрей Баклицкий.

"Часть обязательств, которые Иран взял на себя в рамках СВПД, продолжают выполняться. Зариф (Моххамад-Джавад Зариф, глава МИД Ирана) специально упомянул, что полностью сохраняется сотрудничество с МАГАТЭ. Это означает не только обязательства Ирана, которые у него есть в рамках ДНЯО. Тегеран также сохраняет обязательства по урановым шахтам, по необогащенному урану, по производству центрифуг", - сказал Баклицкий в понедельник "Интерфаксу".

По оценке эксперта, Иран не дал явного повода сомневаться в отсутствии у него планов создавать ядерное оружие. "Иран, по-прежнему, не проводит никаких действий, направленных на создание ядерного оружия. Тегеран развивает свою мирную ядерную программу, которая, как любая программа такого плана, имеет двойное назначение.

Иран заявил, что снимает лимиты, но не заявил, как намерен развивать свою ядерную программу. Это может быть предметом для торга между Ираном и ЕС", - сказал собеседник агентства.

По мнению Баклицкого, Иран дает шанс европейским участникам СВПД сохранить "ядерную сделку". "Сохранение ряда ограничений для Ирана уже означает продолжение его участия в СВПД. Если европейские страны прореагируют на нынешнюю позицию иранской стороны спокойно, без истерики, то СВПД продолжит существовать дальше. Есть некоторые ощущения, что европейцы могут прореагировать именно так потому, что в рамках всего того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и связанного с убийством Сулеймани, Европа, пожалуй, очень сильно заинтересована в деэскалации. В этом случае Европе выходить из СВПД, наверно, будет не с руки", - считает эксперт.

Консультант ПИР-Центра также считает, что на основании сведений по иранской ядерной программе, можно прийти к выводу об отсутствии признаков намерения Тегерана нарушить обязательства по СВПД, которые иранская сторона еще оставляет за собой.