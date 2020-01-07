Войти
Интерфакс-АВН

Косачев: заявление Трампа об отказе вывести войска из Ирака - сигнал странам, где есть базы США

273
0
0
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, заявление президента Дональда Трампа о том, американцы не выведут войска из Ирака прежде, чем Багдад не компенсирует расходы на построенную в стране военную базу, можно расценивать в качестве однозначного сигнала всем союзникам США.

"Это недвусмысленный сигнал со стороны Вашингтона всем остальным союзникам, где американцы держат своих военных и базы. Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам - тут и у "сказки" совсем другой конец - презрение к суверенитету союзников, штрафы и санкции непокорным, несогласованные и оголтелые угрозы оппонентам, чреватые их ответными мерами в том числе в адрес ничего не совершавших союзников", - написал Косачев в своем Фейсбуке.

Он также отметил, что "станет ли иракский печальный опыт уроком для других союзников США - покажет только время".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
20.11.2019
Пентагон заявил о возможной активности ИГ в странах Запада
20.11.2019
Курдская карта
07.10.2019
Использование обогащенного урана, фосфорных и кассетных боеприпасов в ходе войн и конфликтов ХХI века
11.02.2019
Зачем Трамп рвется в Русскую Арктику
16.01.2018
"Сделаем Египет снова великим": зачем Каиру столько оружия
23.11.2016
Иран выигрывает от отношений России и Израиля (NRG, Израиль)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.01 07:22
  • 1
Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт - СМИ
  • 07.01 07:14
  • 4
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral
  • 07.01 07:11
  • 6
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 06:18
  • 143
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 07.01 04:41
  • 126
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 07.01 04:38
  • 31
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 06.01 22:12
  • 2
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 06.01 17:40
  • 1
Германская армия закупает ракетный комплекс Enforcer
  • 06.01 16:51
  • 1
Американский дипломат сообщил, в чём армия Украины превосходит армию США
  • 06.01 16:41
  • 21
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 06.01 16:13
  • 8
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 12:06
  • 1
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 06.01 11:21
  • 3
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 09:40
  • 1
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 06.01 08:54
  • 18
В Минобороны приступили к госиспытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В