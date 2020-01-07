Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон отрицает, что решение Трампа о ликвидации Сулеймани было неожиданным

247
0
0
Пентагон
Пентагон, США.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Вашингтон. 6 января. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США отрицает достоверность статьи New York Times, в которой сообщалось, что Пентагон был шокирован решением президента США Дональда Трампа о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

"Детали и обсуждения, изложенные в статье New York Times, являются неточными и неполными. Эти "источники" явно не были частью каких-либо из описанных совещаний, и поэтому их цитирование полностью вводит в заблуждение", - написала пресс-секретарь военного ведомства Алисса Фара в своем твиттере.

Ранее New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что руководство Пентагона "было шокировано" тем, что президент Дональд Трамп выбрал самую радикальную из предложенных ему ряда мер - ликвидацию Касема Сулеймани - в качестве способов воздействия на политику Тегерана в Ираке.

Хотя 28 декабря Трамп первоначально отверг вариант убийства Сулеймани, "он пришел в ярость, когда поддерживаемые Ираном боевики напали на посольство США в Ираке", сообщило издание со ссылкой на представителей Пентагона и администрации Трампа.

Решение о ликвидации иранского военачальника президент принял 2 января, чем "шокировал чиновников Пентагона", пишет газета.

Позднее администрация Трампа будет отстаивать совершенную акцию под предлогом того, что Сулеймани планировал ряд атак на американских военных и дипломатов. Вместе с тем, газета отмечает, что в администрации возникли разногласия по поводу того, действительно ли существовали такие планы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
06.01.2020
Минобороны Британии заявило о праве США на ликвидацию иранского генерала
03.01.2020
США направят в Ирак 750 солдат после атаки на посольство
20.11.2019
В ожидании войны в Европе Париж склоняется к капитуляции
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
30.10.2019
США избавились от очередного свидетеля
08.10.2019
"Нелепые войны": Трамп решил вывести войска из Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.01 07:22
  • 1
Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт - СМИ
  • 07.01 07:14
  • 4
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral
  • 07.01 07:11
  • 6
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 06:18
  • 143
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 07.01 04:41
  • 126
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 07.01 04:38
  • 31
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 06.01 22:12
  • 2
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 06.01 17:40
  • 1
Германская армия закупает ракетный комплекс Enforcer
  • 06.01 16:51
  • 1
Американский дипломат сообщил, в чём армия Украины превосходит армию США
  • 06.01 16:41
  • 21
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 06.01 16:13
  • 8
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 12:06
  • 1
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 06.01 11:21
  • 3
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 09:40
  • 1
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 06.01 08:54
  • 18
В Минобороны приступили к госиспытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В