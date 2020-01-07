Войти
Интерфакс-АВН

Макрон в разговоре с Трампом выразил солидарность с союзниками по международной коалиции

245
0
0
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / ludovic Mari, POOL

Президент Франции потребовал, чтобы Иран воздерживался от военной эскалации

Париж. 6 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом отметил решимость французской стороны работать совместно с региональными и международными партнерами над снижением напряженности в ближневосточном регионе, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

"Ввиду недавнего роста напряженности в Ираке и в регионе, президент республики подчеркнул свою полную солидарность с нашими союзниками перед лицом атак, совершенных в последние недели против расположений коалиции в Ираке", - отмечается в документе.

В сообщении также говорится, что Макрон "выразил свою обеспокоенность относительно дестабилизирующей деятельности сил "Кудс", подчинявшихся генералу Касему Сулеймани, напомнил о необходимости того, чтобы Иран положил этому конец и воздерживался от любых мер военной эскалации, способных еще больше усугубить региональную нестабильность".

Президент Франции указал на то, что приоритетом должно стать "продолжение действий международной коалиции против "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической группировки) при полном уважении суверенитета Ирака ради его безопасности и региональной стабильности".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
14.10.2019
Для защиты от Ирана: США направят военных в Саудовскую Аравию
14.03.2019
Bloomberg (США): в мировой торговле оружием Трамп одерживает победу, Путин проигрывает
24.10.2018
Atlantico (Франция): Почему НАТО проводит крупнейшие за 20 лет учения
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.01 07:22
  • 1
Армия Хафтара вошла в родной город Каддафи Сирт - СМИ
  • 07.01 07:14
  • 4
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral
  • 07.01 07:11
  • 6
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 06:18
  • 143
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 07.01 04:41
  • 126
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 07.01 04:38
  • 31
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 06.01 22:12
  • 2
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 06.01 17:40
  • 1
Германская армия закупает ракетный комплекс Enforcer
  • 06.01 16:51
  • 1
Американский дипломат сообщил, в чём армия Украины превосходит армию США
  • 06.01 16:41
  • 21
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 06.01 16:13
  • 8
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 12:06
  • 1
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 06.01 11:21
  • 3
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 09:40
  • 1
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 06.01 08:54
  • 18
В Минобороны приступили к госиспытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В