Америка будет и дальше вести отстрел неугодных политиков – МИД США

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности убийства других руководителей Ирана, об этом сообщает CBS.

Дипломат в интервью изданию отметил, что администрация президента США Дональда Трампа сделает все необходимое для обеспечения безопасности американского народа.

«Касем Сулеймани виновен в смерти сотен американцев. Вывод террориста с поля боя не увеличивает риск террора. Риск террора увеличивает политика умиротворения. Это то, чем занималась администрация Барака Обамы. Это то, чем администрация Дональда Трампа никогда не будет заниматься», - отметил Помпео.