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Военно-промышленный курьер

Америка будет и дальше вести отстрел неугодных политиков – МИД США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности убийства других руководителей Ирана, об этом сообщает CBS.

Дипломат в интервью изданию отметил, что администрация президента США Дональда Трампа сделает все необходимое для обеспечения безопасности американского народа.

«Касем Сулеймани виновен в смерти сотен американцев. Вывод террориста с поля боя не увеличивает риск террора. Риск террора увеличивает политика умиротворения. Это то, чем занималась администрация Барака Обамы. Это то, чем администрация Дональда Трампа никогда не будет заниматься», - отметил Помпео.

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Страны
Иран
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
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