Парламент Ирака принял решение в пользу вывода иностранных войск со своей территории

Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - В воскресенье парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с иракской территории.

В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.

С призывом к такому решению вступил на заедании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

МИД Ирака заявил протест США в связи с убийством Сулеймани и аль-Мухандиса.

Посол США в Багдаде в воскресенье был вызван в иракский МИД, где ему было заявлено, что убийства в результате проведенной американскими военными по приказу президента Дональда Трампа акции являются "вопиющим нарушением суверенитета Ирака и всех международных законов и норм, регулирующих отношения между странами, и запрещающих использование их земель для совершения нападений на соседние страны".

О гибели в Багдаде Сулеймани и аль-Мухандиса стало известно в минувшую пятницу. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.