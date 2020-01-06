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Интерфакс-АВН

Меры Ирана в ответ на убийство Сулеймани не приведут к войне - МИД ИРИ

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Флаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Borna_Mir

Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - Меры, которые примет Иран в качестве ответа на убийство командира подразделения "Кудс" Касема Сулеймани, заставят Вашингтон пожалеть о содеянном, но не приведут к войне, заявил представитель МИД ИРИ Аббас Мусави на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что Тегеран "не стремится к развязыванию войны с Соединенными Штатами", однако готов отреагировать на любую обстановку.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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