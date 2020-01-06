Американский 2-й флот — полностью боеготов

Полтора года понадобилось Соединённым Штатам, чтобы восстановить свой «антироссийский» флот. Вчера, 4 января, портал navaltoday.com сообщил о том, что ВМС США объявили о полной боевой готовности оперативной единицы под названием 2-й флот (C2F).

2-й флот ВМС США был создан после Второй мировой войны и существовал до 2011 года, охватывая северо-западную часть Атлантического океана. В мае прошлого года американское военное командование заявило о росте угроз со стороны России и планах восстановления 2-го флота. В августе 2018 года оперативная единица была создана вновь.

Командующий 2-м флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис наблюдает за полётами на взлётной палубе авианосца USS Harry S. Truman, 10 сентября 2018 года Источник изображения: arctictoday.com

В мае прошлого года ВМС США объявили о достижении IOC (initial operational capability, начальной боевой готовности) воссозданной оперативной единицей американского флота. «В условиях всё более сложной глобальной безопасности все наши союзники и конкуренты прекрасно понимают, что многие из самых активных судоходных путей в мире находятся в Северной Атлантике. В сочетании с открытием морских путей в Арктике это конкурентное пространство будет только расти, и приверженность 2-го флота к развитию и использованию боеспособных сил обеспечит присутствие и готовность нашей страны в регионе», — заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал Эндрю Льюис.