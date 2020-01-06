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Интерфакс-АВН

РВСН в 2024 г. будут на 100% оснащены новыми ракетами - Минобороны РФ

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РВСН России
РВСН России.
Источник изображения: rg.ru

У стратегических ракетчиков больше не останется комплексов советского производства

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Доля современных ракет российского производства в РВСН будет доведена до 100 процентов в 2024 году, сообщает Минобороны РФ.

"В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Отмечено, что "существующие в настоящее время темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения полностью удовлетворяют потребности РВСН".

"Ракетные войска стратегического назначения занимают в ядерной триаде ключевое место. Сегодня в РВСН сосредоточено порядка двух третей от общего числа носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале стратегических ядерных сил. Ракетные войска обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, более мощными боевыми блоками стратегических ракет, прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны. Это позволяет Ракетным войскам обеспечить решение значительной доли задач стратегического ядерного сдерживания", - говорится в сообщении.

"В 2019 году доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 76%", - информирует военное ведомство.

18 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РВСН полностью будут оснащены новым оружием уже в ближайшие годы.

"Мы активно занимаемся перевооружением, переоснащением РВСН на всех направлениях нашей ядерной триады. Сегодня можно с уверенностью сказать, что РВСН перевооружены на современные виды оружия на 76%. В ближайшие годы мы доведём этот показатель до 90%, ну я надеюсь, и до 100%. Работа в этом направлении идёт уверенно, успешно", - сказал Шойгу, выступая на торжественном собрании, посвященном 60-летию РВСН.

РВСН отметили 60-летний юбилей 17 декабря.

16 декабря в Минобороны РФ заявили, что "в настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени". "Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", - говорилось в сообщении.

В составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами, информировали военные.

В ноябре командующий РВСН Сергей Каракаев сказал, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.

Как сообщалось, 27 декабря под Оренбургом на боевое дежурство встал полк с "Авангардами" - новыми стратегическими ракетными комплексами с гиперзвуковым боевым блоком.

В середине декабря Каракаев сообщил, что идёт подготовка к лётным испытаниям новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам командующего РВСН, уже ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на этот комплекс.

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