Пентагон учится у ВСУ как убивать русских

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

Он уточнил, что американские военные узнают от украинских солдат и офицеров «о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику».

«Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам. Понимание, как россияне действуют и воюют, очень важное для нас», - добавил Тейлор. Он отметил, что в случае войны с Россией опыт, полученный военнослужащими США на Украине, станет для них преимуществом.

Также, цитирует Лента.ру дипломата, американские военные благодаря украинцам поняли, как воевать против дронов и артиллерии, как вести информационную войну: изучать влияние российской дезинформации на военных, гражданских, медиа и принятие решений.

По состоянию на 2016−2017 годы на Украине находилось более 300 американских инструкторов.

Помимо этого Национальная гвардия Калифорнии регулярно направляла на Украину небольшие команды по 20 человек для обмена идеями, опытом и военной техникой. Также Вашингтон и Киев ежегодно проводят совместные учения.