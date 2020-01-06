Северный флот оснащён новой техникой и вооружениями более чем на 60% - командующий

Подлодки "Князь Владимир" и "Казань", фрегат "Адмирал Касатонов" СФ получит в среднесрочной перспективе

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Командующий Северным флотом (СФ) Александр Моисеев заявил, что доля современных образцов и техники на флоте превысила 60 процентов.

"Доля новой техники и вооружения в среднем по флоту составляет порядка 60 процентов, а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника, близится к 100 процентам", - сказал Моисеев, которого цитирует пресс-служба СФ.

Командующий уточнил, что "на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота в 2019 году поступило 12 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ", более 40 модернизированных танков Т-80 БВМ, что увеличило боевую мощь соединения более чем на восемь процентов".

"Северный флот также получил и успешно эксплуатирует новые корабли и суда - фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", океанографическое исследовательское судно "Янтарь", которое сейчас выполняет задачи очередного дальнего похода", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Отмечается также, что личный состав СФ принимает активное участие в испытаниях новейших подводных лодок и кораблей.