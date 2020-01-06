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Интерфакс-АВН

Решение Трампа о ликвидации Сулеймани поразило Пентагон и администрацию США - газета

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

В Белом доме сомневалась, что иранский генерал планировал атаки на американские объекты

Вашингтон. 5 января. ИНТЕРФАКС - Руководство Пентагона "было шокировано" тем, что президент Дональд Трамп выбрал самую радикальную из предложенных ему ряда мер - ликвидацию Касема Сулеймани - в качестве способов воздействия на политику Тегерана в Ираке, сообщает газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, чиновники Пентагона обычно представляют президенту экстремальные решения, чтобы другие варианты казались более разумными по сравнению с ними.

Хотя 28 декабря Трамп первоначально отверг вариант убийства Сулеймани, "он пришел в ярость, когда поддерживаемые Ираном боевики напали на посольство США в Ираке", сообщило издание со ссылкой на представителей Пентагона и администрации Трампа.

Решение о ликвидации иранского военачальника президент принял 2 января, чем "шокировал чиновников Пентагона", пишет газета.

Позднее администрация Трампа будет отстаивать совершенную акцию под предлогом того, что Сулеймани планировал ряд атак на американских военных и дипломатов. Вместе с тем, газета отмечает, что в администрации возникли разногласия по поводу того, действительно ли существовали такие планы.

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Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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