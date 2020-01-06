Экипажи двух новых кораблей для Тихоокеанского флота в январе начнут подготовку в Объединённом учебном центре ВМФ - Минобороны РФ

Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Экипажи корвета проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" и корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Яков Баляев" со второй декады января начнут проходить полный цикл комплексной подготовки в Объединенном учебном центре (ОУЦ) Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, сообщает Минобороны РФ.

"Личный состав пройдёт обучение по специальным программам, предполагающим теоретическую подготовку и практическую подготовку с использованием современной тренажерной базы ОУЦ ВМФ", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Также на базе Центра "будут подготовлены корабельные боевые расчёты этих кораблей с использованием новейших тренажеров, предназначенных для подготовки специалистов штурманской боевой части, ракетно-артиллерийской боевой части и подготовки специалистов боевой части радиотехнического вооружения", информирует военное ведомство.

Ранее сообщалось, что "Алдар Цыденжапов" и "Яков Баляев" войдут в состав Тихоокеанского флота (ТОФ).

В конце декабря пресс-служба ТОФ сообщала, что программа испытаний корвета "Алдар Цыденжапов" начнется в ближайшее время.

Этот корабль спущен на воду в Комсомольске-на-Амуре в сентябре прошлого года. Корвет был заложен в 2015 году. Сообщалось, что он войдёт в состав флота в 2020 году после завершения заводских ходовых и государственных испытаний.

Корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тыс. миль. Основу вооружения кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и зенитными ракетными комплексами АК-630.

В декабре официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало сообщил, что пятый новейший корабль ПМО "Яков Баляев" "обладающий самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика выведен из цеха на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в Санкт-Петербурге".

По оценке главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, "корабли ПМО нового поколения ощутимо повысят эффективность потенциала минно-тральных сил флотов ВМФ России".

"Планируется построить несколько десятков кораблей ПМО проекта 12700. По своим характеристикам они не имеют аналогов в мире", - заявил Евменов.

Церемония закладки корабля ПМО "Яков Баляев" состоялась 26 декабря 2017 года. Этот корабль стал пятым в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на СНСЗ. Корабли ПМО проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - 10 м, полная скорость хода - 16 узлов. Экипаж - 44 человека.