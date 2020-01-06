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ТАСС

Шесть модернизированных Ту-95МС с новыми комплексами РЭБ поступят в войска в 2020 году

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В прошлом году дальняя авиация пополнилась пятью модернизированными Ту-95МС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС с новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой поступят в войска в 2020 году. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"В 2020 году дальняя авиация пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС", - сказали в военном ведомстве.

В 2019 году в войска поступили пять модернизированных Ту-95МС.

"При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование", - приводит Минобороны слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Командующий отметил, что современные системы, устанавливаемые на самолет во время модернизации, в несколько раз улучшают точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами.

Самолеты Ту-95МС являются воздушным компонентом ядерной триады. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

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2020-й год
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