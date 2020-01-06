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Интерфакс-АВН

Киев и Вашингтон продолжают переговоры о военной помощи Украине - американский дипломат

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Между Киевом и Вашингтоном продолжаются обсуждения того, какое именно оружие необходимо Украине, однако и в дальнейшем США будут поставлять системы, о которых говорили ранее, заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

"Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос. Мы хотели бы продлить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются ", - заявил Тейлор в интервью украинскому телеканалу.

Он отметил, что Конгресс США подписался под конкретными системами вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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