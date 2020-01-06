Иран может ассиметрично ответить США на ликвидацию генерала Сулеймани - российский эксперт

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Тегеран не оставит без ответа уничтожение военными США иранского генерала Касема Сулеймани, но это не будут прямые военные меры, заявил в субботу "Интерфаксу" российский военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Я не думаю, что этот ответ будет сразу. Он будет, но вероятно чуть позже. Я не думаю, что это будет военный ответ. Это, скорее, будет какой-то ассиметричный ответ", - сказал Бужинский, в прошлом - начальник международно-договорного управления Минобороны РФ.

По его словам, наиболее вероятные ответные меры со стороны Тегерана - диверсии против американских военнослужащих.

Иранский генерал Сулеймани - глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции - был убит 3 января в районе аэропорта иракской столицы в результате ракетного удара американских ВВС.

"США признали Корпус стражей Исламской революции (...) террористической организацией. "Аль-Кудс" - самое боевое подразделение стражей. Их командир для США - террорист номер один. Трудно понять американцев, но мы знаем, что они на всём этом зациклены - я про борьбу с терроризмом", - сказал Бужинский.

"Я не думаю, что произошедшее - потеря для России. Я никогда бы не назвал Иран союзником России. Ситуативно у нас совпали интересы в Сирии. У нас совпали интересы в связи с тем, что США давят по разным поводам санкциями и на Россию, и на Иран. Но всё-таки у нас с Ираном разные интересы", - сказал собеседник агентства.

СМИ сообщали, что Сулеймани координировал спецоперации за пределами Ирана. Его называли одним из главных "архитекторов" иранской стратегии по оказанию поддержки сирийским правительственным войскам. Сулеймани находился в санкционном списке Совбеза ООН.

В 2015, 2016 и 2017 годах СМИ сообщали, что Сулеймани посещал Россию. В Москве эту информацию опровергали.

В октябре 2015 года в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Тегеране Леван Джагарян, на вопрос, какую роль в координации действий Москвы и Тегерана по Сирии играет иранский генерал Сулеймани, ответил: "как отмечают местные СМИ, он играет активную роль в координации усилий по борьбе с ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) как в Сирии, так и в Ираке".

Накануне в Минобороны РФ назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом, который ведет "к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности".

"Генерал Касем Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всем ближневосточном регионе", - отметили в Минобороны РФ.

"Под прямым руководством Касема Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой "международной коалиции" было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ и "Аль-Каида" (запрещены в РФ - ИФ) в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Как заявили американские военные, операция по уничтожению Сулеймани проведена по указанию президента США Дональда Трампа.

Трамп заявил, что ликвидация Сулеймани имела целью предотвратить войну. Он также сказал: "Так пусть же это будет предупреждением террористам: если вы дорожите своими жизнями, вы не должны угрожать жизни американских граждан".