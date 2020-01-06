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Военное обозрение

Китайский эксперт: Если США установили в Ираке демократию, то откуда там влияние КСИР

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Источник изображения: Фейсбук/U.S.Army

Из-за действий американских властей в мире вновь разгорелся иракский очаг нестабильности, что грозит полномасштабной войной на всём Ближнем Востоке. Такой точки зрения придерживается китайский военный эксперт Чжан Цзяньчжэн, комментируя события, разворачивающиеся в Ираке в последние дни.

Напомним, что авиация США нанесла несколько ударов по иракской территории, и в ходе одного из них были убиты командующий силами КСИР Ирана и командир шиитского ополчения Ирака.

По словам Цзяньчжэна, американские бомбардировки Ирака выглядят странными по той простой причине, что они подчёркивают факт отсутствия контроля над ситуацией в стране со стороны США, которые, казалось бы, много лет чувствуют себя в Ираке хозяевами.

Если США заявляли о победе демократии в Ираке, то как объяснить столь серьёзное влияние там КСИР?

Мысль интересная. Действительно, ситуация показательная. Уже который год подряд в США считают своим достижением свержение Саддама в Ираке и «установление демократии». Но в итоге оказывается, что за время становления этой самой «демократии» в Ираке усилилось влияние иранского Корпуса стражей исламской революции и союзнических с ним организаций. Причём усилилось фактически под боком американских, если можно так выразиться, «генерал-губернаторов», под боком у американских спецслужб.

Мало того, ситуация выглядит крайне интересной ещё и в связи с тем, что именно после американского вторжения в Ирак на Ближнем Востоке стало формироваться ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). Если отталкиваться от заявлений Вашингтона о том, что он «не имеет к созданию ИГИЛ никакого отношения», то получается, что при наводнённом американскими спецслужбами и военными инструкторами Ираке в этой стране и ИГИЛ вырос в мощнейшую террористическую группировку, и вдобавок активизировалась «Хизбалла» вместе с иранским Корпусом стражей исламской революции. И теперь США, как заявляет президент Трамп, "вынуждены бороться за мир". И во что выльется эта "борьба за мир", сегодня не может сказать никто.

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Страны
Ирак
Иран
Китай
Россия
США
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