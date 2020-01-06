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Интерфакс-АВН

США не планируют полномасштабный вооруженный конфликт с Ираном - российские эксперты

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Военные ВВС США на военной базе в Ираке
Военные ВВС США на военной базе в Ираке.
Источник изображения: © AP Photo, Maya Alleruzzo

После убийства Сулеймани Вашингтон продолжит уничтожать иранскую военную инфраструктуру на Ближнем Востоке

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - После удара ВВС США по аэропорту Багдада, в результате которого погиб командовавший силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, могут последовать отдельные операции против дружественных Тегерану группировок, но полномасштабного конфликта с Ираном ожидать не следует, считают российские эксперты.

"Судя по логике действий американцев, речь о войне между США и Ираном не идёт. Вашингтон нацелен на уничтожение военной инфраструктуры, развёрнутой иранцами в ближневосточном регионе, и, как следствие, на резкое снижения влияния Тегерана на Ближнем Востоке", - сказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Фёдор Лукьянов в субботу "Интерфаксу".

По оценке главы СВОП, США при всей воинственной риторике американского руководства, не склонны переходить "точку невозврата", после которой полномасштабные боевые действия оказались бы неизбежными.

"Американцы явно отдают себе отчёт, что Иран, располагающий серьезной инфраструктурой в регионе, способен дать ответ на убийство Сулеймани. И пока сложно просчитать, каким именно может быть такой ответ", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк полностью исключает возможность полномасштабного американо-иранского конфликта, поскольку все нынешние действия администрации Трампа по ближневосточному региону направлены на президентскую избирательную кампанию.

"Война с Ираном Трампа не нужна. Полномасштабные боевые действия, в ходе которых, из зоны конфликта неизбежно отправлялись бы домой цинковые гробы с американскими военнослужащими, завёрнутые в звездно-полосатый флаг, кардинально помешали бы переизбранию в наступившем году действующему президенту", - сказал Батюк "Интерфаксу".

По оценке американиста, США после убийства Сулеймани могут пойти, максимум, на удары по базам проиранских группировок в ряде стран ближневосточного региона.

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