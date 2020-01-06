Глава МИД Эстонии сомневается, что новый договор о границе с РФ вступит в силу в 2020г

Таллин. 4 января. ИНТЕРФАКС - Вступление в силу нового пограничного договора между Эстонией и Россией в 2020 году маловероятно, считает глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Прогнозирую ли я, что в 2020 году вступит в силу эстонско-российский договор о границе? Нет, я этого не прогнозирую", - сказал министр эстонскому радио "Kuku" в субботу.

Дипломат добавил, что российская сторона ранее увязывала продвижение по вопросу пограничного договора, в частности, с требованием отказа Эстонии от русофобской политики.

"Но мы не проводим русофобской политики! Мы в этом вопросе не меняем сущности нашего независимого государства", - заявил Рейнсалу.

По его словам, у Таллина и Москвы по-прежнему очень разное понимание о Тартуском мирном договоре 1920 года, который Эстония считает действующим, а Россия историческим документом, не имеющим юридической силы.

"Так что я предсказываю, что в этом вопросе дела не ухудшатся, но и не улучшатся", - сказал глава МИД Эстонии.

Вопрос о действенности Тартуского мирного договора и вытекающей из него пограничной проблематики является одним из главных в эстонско-российских отношениях.

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт (Urmas Paet) и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе. Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии, по нему проходила довоенная граница.

Российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ, потому сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные требования. Поэтому Москва отозвала подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее производство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с Российской стороны.

В январе 2018 года посольство РФ в Эстонской республике сообщило, что "министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага - нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях". "Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится", - говорилось в заявлении.

19 ноября Рейнсалу сказал Vikerraadio, что в настоящее время нет перспектив ратификации пограничного договора с Россией. "Эстония ради ратификации пограничного договора с Россией не должна отказываться от принципов Тартуского мирного договора, - заявил глава МИД. - С учетом увязки Россией пограничного договора с политическими условиями перспектив ратификации пограничного договора парламент Эстонии не видит". В тот же день председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) написал в фейсбуке относительно пограничной линии: "Мы хотим вернуть только свое. Россия аннексировала около 5% территории Эстонии".

20 ноября Кремль отверг территориальные притязания Эстонии к России, которые Таллин обосновывает Тартуским мирным договором 1920 г. "Мы полагаем это неприемлемым и не можем с этим согласиться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этим требованиям.