Северный флот полностью очистит остров Кильдин от мусора в течение 2020 года

До этого военнослужащие разнородных сил и частей материально-технического обеспечения Северного флота неоднократно проводили очистку острова

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 4 января. /ТАСС/. Экологический взвод Северного флота в 2020 году полностью очистит остров Кильдин в Баренцевом море от мусора и металлолома. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Северного флота.

"В советские годы на острове дислоцировались воинские части и даже действовал аэродром", - сообщили на флоте.

В пресс-службе отметили, что остров Кильдин имеет уникальную экосистему - некоторые виды флоры и фауны встречаются только в этом месте. Также на флоте напомнили, что ранее очистку острова неоднократно проводили военнослужащие разнородных сил и частей материально-технического обеспечения Северного флота. Кроме того, на отдельных этапах очистки морякам помогали юнармейцы.

"Плановой экологической очисткой арктических территорий Северный флот занялся с 2015 года. За пять лет сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3,5 тыс. тонн металлолома. В прошлом году на острове Котельном архипелага Новосибирские острова было собрано, уложено и вывезено на материк 360 тонн металлолома", - напомнили на Северном флоте.

Отмечается, что большая часть экологического мусора в Арктике накопилась в советские времена. В основном это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Военнослужащие Северного флота сжимают их гидравлическими прессами для удобства транспортировки в контейнерах.