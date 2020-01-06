Войти
Интерфакс-АВН

США перебрасывают 3 тыс. десантников на Ближний Восток - СМИ

85
0
0
ВС США
ВС США.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Американское военное командование решило на время перебросить дополнительно около 3 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, сообщает телеканал NBC со ссылкой на знакомых с ситуацией официальных лиц.

Речь идет о бойцах воздушно-десантных войск, базирующихся в Северной Каролине. Часть из них направится в Кувейт, а часть - в Ирак. Предполагается, что эти силы, предназначенные для быстрого реагирования, пробудут на Ближнем Востоке около 60 дней.

Таким образом, в этом регионе будет находиться, в общей сложности, более 3,6 тыс. американских военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Кувейт
США
Похожие новости
22.10.2018
НАТО нацеливается на "дугу кризисов"
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
21.02.2011
«Айдекс-2011»: будут ли подтверждены планы стран Ближнего Востока по закупке вооружений в условиях нестабильности в регионе?
21.01.2011
Расходы на оборону стран Ближнего Востока продолжат расти
11.11.2008
Дракон - победитель хищников. Ранее засекреченный китайский истребитель показал себя во всей красе на открытии выставки Airshow China 2008
11.04.2007
Более двадцати стран подтвердили свое участие в выставке ВиВТ Сухопутных войск в Омске
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м