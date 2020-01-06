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Российская газета

Специалисты ВКС РФ обеспечили запуски 20 космических аппаратов в 2019 году

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Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

В 2019 году специалисты Космических войск ВКС России обеспечили проведение запусков 20 российских космических аппаратов различного назначения. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, запуски были проведены с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный. При этом 9 космических аппаратов были приняты на управление Главным испытательным космическим центром имени Г.С. Титова, который входит в состав Космических войск Воздушно-космических сил.

Всего в составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 150 космических аппаратов различного назначения. Как отметили в военном ведомстве, в течение минувшего года "дежурные силы ГИКЦ имени Г.С.Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки". При этом около 70 процентов всех российских спутников находится под непосредственным управлением наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.


Иван Егоров

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
Плесецк
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