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Интерфакс-АВН

Рост напряженности после гибели Сулеймани никому не принесет пользы - глава МИД Великобритании

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Хезболлах
Члены военизированной организации "Хезболлах".
Источник изображения: presstv.ir

Лондон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Спецподразделение "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) при руководстве Касема Сулеймани представляло угрозу безопасности, однако после гибели Сулеймани необходимо воздержаться от неосторожных шагов, говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

"Мы (власти Великобритании - ИФ) всегда признавали агрессивную угрозу, которую представляли собой иранские силы "Кудс" Касема Сулеймани", - отмечается в заявлении, размещенном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

"После его смерти мы призываем все стороны способствовать снижению напряженности. Дальнейший конфликт - ни в чьих интересах", - добавил Рааб.

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Страны
Великобритания
Иран
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