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Интерфакс-АВН

В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны

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Juri Luik
Juri Luik.
Источник изображения: www.youtube.com

Таллин. 3 января. ИНТЕРФАКС - В предельно осложнившемся в последние дни ирано-американском противостоянии Эстония как союзник стоит на стороне США, заявил министр обороны республики Юри Луйк (Juri Luik).

"Разумеется, у нас еще нет всей информации, но факт, что мы как союзник стоим вместе с США в ситуации, когда американцы защищают как дипломатов, так и военные объекты в Ираке и в иных местах на Ближнем Востоке", - сказал Луйк в пятницу Эстонскому телевидению.

Он напомнил, что в Ираке служит и эстонское подразделение, размещенное на военной базе США. "Так что мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал министр.

Луйк считает, что пока еще рано говорить об ответных акциях Ирана на ликвидацию военными США генерала Касема Сулеймани.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Эстония
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