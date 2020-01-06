Гибель Сулеймани - это новая реальность, убийство представителя государства без правовых оснований, заявили в МИД РФ

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ расценивают гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара как убийство представителя суверенного государства без правовых оснований.

"Мы столкнулись с проявлением новой реальности, а именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).