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Интерфакс-АВН

Гибель Сулеймани - это новая реальность, убийство представителя государства без правовых оснований, заявили в МИД РФ

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Сулеймани
Генерал-майор Сулеймани.
Источник изображения: http://www.kommersant.ru/

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ расценивают гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара как убийство представителя суверенного государства без правовых оснований.

"Мы столкнулись с проявлением новой реальности, а именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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Страны
Иран
Россия
США
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