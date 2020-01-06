В результате американского удара в районе аэропорта Багдада погиб иранский генерал Сулеймани

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в В результате американского авиаудара в районе аэропорта Багдада погиб генерал Сулеймани

События в Ираке и вокруг него продолжают развиваться по очень нехорошей спирали эскалации. В ночь с четверга на пятницу в районе аэропорта Багдада американская авиация нанесла удар по кортежу прилетевшего в Ирак командующего силами "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани. В результате удара погиб как сам иранский генерал, так и встречавший его заместитель руководителя иракских Сил народного ополчения Абу Махди аль-Мухандис, а также другие сопровождающие лица и охрана.

https://www.presstv.com/Detail/2020/01/03/615224/Hashd-Sha’abi-public-relations-director-killed-in-rocket-attack-on-Baghdad-airport

Верховный лидер Ирана уже объявил в стране трехдневный траур и пообещал жесткую месть тем кто стоит за этим убийством.

Ждем теперь ответа со стороны Ирана. По идее он должен опять последовать на территории Ирака, если следовать неписанным правилам нынешней игры. Но возможно Иран тоже сделает шаг по резкому повышению ставок.

Командующий силами "Кодс" КСИР Ирана генерал Сулеймани после награждения в прошлом году высшим иранским орденом "Зольфагар".

Заместитель руководителя иракских Сил народного ополчения Абу Махди аль-Мухандис