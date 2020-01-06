В США назвали лучшие штурмовые винтовки года, АК-47 — среди них

В США, где в некоторых штатах стрелковое оружие находится в свободной продаже, подводят итоги прошлого года. Популярный американский портал Minutemanreview назвал семь лучших штурмовых винтовок 2019 года, среди них — АК-47. Почему эта модель оказалась в рейтинге, и за что её ценят за океаном, читайте в нашем материале.

7. Saint Semiautomatic Tactical Rifle

На седьмом месте рейтинга расположилcя вариант AR-15 от Springfield Armory — Saint Semiautomatic Tactical Rifle. Авторы портала называют эту винтовку отличным выбором независимо от того, какой тип стрельбы практикует её обладатель. Хорошие показатели точности достигаются благодаря 16-дюймовому хромо-никелевому стволу с мелонитовым покрытием. Твист ствола (шаг нареза) — 1:8.

Источник изображения: warspot.ru

Мелонитовое покрытие (так называемая сухая смазка) увеличивает ресурс живучести канала ствола вдвое по сравнению с непокрытым вариантом. Детали ударно-спускового механизма имеют никель-боровое покрытие и подвергнуты микрополировке. Всё это делает нажатие на спусковой крючок очень плавным и позволяет точно регулировать спусковой механизм. Отдельные части оружия (пистолетная рукоятка, приклад и цевьё) сделаны из полимеров. Модульная система крепежа M-LOK позволяет крепить любые дополнительные аксессуары.

6. FN SCAR 175

Возможно, FN SCAR — одна из первых адаптивных винтовок (этот термин ввела в обращение ещё компания Bushmaster, когда работала над ACR). Основным требованием при создании FN SCAR стала высокая эргономика. Органы управления этого оружия можно одинаково хорошо настроить как для левши, так и для правши.

Источник изображения: warspot.ru

Уже в стоковом варианте оружие имеет массу приспособлений для крепления различных аксессуаров (больше, чем любое другое оружие в этом классе). При этом SCAR легче, чем ACR или BREN. Многим нравится, как FN SCAR ощущается и как стреляет, но высокая цена этого оружия заставляет потенциальных покупателей всё-таки смотреть в сторону AR-15. К слову, FN SCAR — самое дорогое оружие в этом рейтинге. Кроме того, на рынке доступно не так много запчастей к FN SCAR, поэтому её нельзя построить самостоятельно «с нуля». В целом FN SCAR хороша для стрелков с большим бюджетом, которые ищут полноценное оружие, не нуждающееся в улучшениях.

5. Faxon Firearms FX5510

Эта винтовку, оснащённую самым коротким стволом из разрешённых на гражданском рынке США, можно купить без дополнительных разрешений. 14,5-дюймовый винтовочный ствол снабжён пламегасителем, который увеличивает его общую длину до 16 дюймов. Такая длина ствола идеальна для тактической стрельбы на дистанцию в 300-400 ярдов. Использовать это оружие для точной стрельбы на большее расстояние затруднительно.

Источник изображения: warspot.ru

Матчевый ствол этой винтовки рассчитан на калибр .223 Wylde, оружие снабжено гибридным патронником, поэтому может работать с патронами калибров .223 Rem и 5,56 мм.

Создатели старались максимально снизить вес оружия. FX5510 снабдили 15-дюймовым цевьем из углеродного волокна и облегчённой затворной рамой. Винтовка весит всего 5,96 фунта (2,7 кг) — этого достаточно, чтобы бегать и стрелять часами, не сильно уставая. Однако на цевье нет планки Пикатинни, что затрудняет установку механических прицельных приспособлений на эту винтовку — возможно, это сделано для экономии веса. Винтовка оснащена спусковым крючком HiperFire EDT3 Trigger, который обеспечивает чёткое нажатие и позволяет регулировать усилие спуска, что идеально подходит для спортивной стрельбы.

4. Bushmaster ACR

В последнее время многие оружейные фирмы старались создать штурмовые винтовки, которые могли бы потеснить лидеров этого рынка. Одна из таких фирм – Bushmaster с винтовкой ACR. Это оружие было создано, чтобы превзойти в эргономике и производительности AR-15. По большей части ACR справилась с поставленной перед ней задачей.

Bushmaster ACR Источник изображения: warspot.ru

Наиболее заметно превосходство ACR над AR-15 в эргономике. Стандартное оснащение для ASR:

амбидекстральное управление;

складной телескопический приклад;

двухточечный оружейный ремень с эластичными вставками для амортизации оружия;

встроенные планки для крепления дополнительных аксессуаров.

Впрочем, в некоторых моментах превосходство остаётся за AR-15:

вес. В целом ASR тяжелее большинства моделей AR-15;

вместимость магазина. Стандартные магазины от ASR вмещают 20 патронов, от AR-15 – 30 патронов;

кастомизация. Детали ACR защищены патентами, их продаёт только Bushmaster, поэтому такого разнообразия в кастомизации, как у AR-15, не будет.

Благодаря широким возможностям настройки ASR хороша для всех типов стрельбы, но сделать из неё узкоспециализированное оружие, как это возможно с AR-15, не получится.

3. WASR-10

Автомат Калашникова уже долгое время выпускается за рубежом и в Штатах пользуется большой популярностью. Фирма Century International Arms выпускает модель WASR-10, которую авторы рейтинга называют лучшим АК-47, который можно купить за деньги. К нему имеется множество аксессуаров, которые открывают широкие возможности для кастомизации.

WASR-10 Источник изображения: warspot.ru

АК-47 – одна из самых популярных штурмовых винтовок в истории, и вот почему:

надёжность. Существует множество случаев, когда автомат подвергали самым экстремальным испытаниям. Специалисты говорят, что оружие работает, несмотря ни на что;

калибр АК-47 больше, чем у большинства современных штурмовых винтовок. 7,62×39 мощнее, чем 5,56 мм. Впрочем, оба этих боеприпаса эффективны как в боевом, так и в спортивном контексте.

Вместе с тем АК-47 немного уступает AR-15 по двум показателям:

простота использования. Дотянуться до предохранителя непросто, если вы левша. Но и для правши не всё так просто: большинству людей, чтобы снять предохранитель, потребуются четыре пальца. Конечно, это не так и важно, но пользоваться AR-15 удобнее;

кастомизация. Сегодня существует много аксессуаров для тюнинга АК-47, но АК имеет штампованную ствольную коробку, которая существенно ограничивает модификацию оружия. Поэтому создать индивидуальный АК-47 намного сложнее, чем AR-15.

Впрочем, авторы рейтинга отмечают, что все эти замечания незначительны, и АК-47 — хороший выбор. Есть ещё один фактор, который делает АК-47 хорошим вариантом автоматического стрелкового оружия — невысокая цена.

Лидеры рейтинга

На первом и втором местах находятся две штурмовые винтовки, созданные на базе AR-15 (гражданский вариант военных М-16 и М-4).

Вторую позицию занимает IC-A5 от LWRC, в создании которой участвовали оружейные эксперты, ветераны армейских подразделений и ведущие дизайнеры.

IC-A5 от LWRC Источник изображения: warspot.ru

На первом месте — DDM4V11, о которой авторы пишут не иначе как об идеальном сочетании цены и качества.

Источник изображения: warspot.ru

Почему же AR-15 заняла первое место? Авторы рейтинга нашли этому несколько веских причин:

простота в использовании. По этой причине винтовку так быстро приняли на вооружение во время войны во Вьетнаме. Рядовому бойцу требовалось совсем немного времени, чтобы освоить это оружие;

надёжность. Так было не всегда — первые модели AR-15 часто давали задержки. С начала её создания в конце 50-х годов конструкция постоянно улучшалась, и современные AR-15 надёжны даже при минимально необходимом обслуживании;

модульность системы. Как следствие, винтовка проста в эксплуатации и надёжна;

широкие возможности апгрейда. Модульная конструкция позволяет настроить, отремонтировать и модернизировать любой узел винтовки.

Таким образом, AR-15 подходит для любой ситуации и является настоящим оружейным Lego, позволяющим сделать весьма удобное и надёжное оружие с индивидуальными настройками.