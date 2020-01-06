ВДВ получают новые средства десантирования бронетехники - ПБС-950У и ПБС-955

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Управление информации главного оборонного ведомства страны сообщает о начале поставок в войска новых серийных средств десантирования. Речь идёт о средствах, которые позволяют осуществлять десантирование военной техники подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В сообщении говорится о том, что осуществлена поставка в части и соединения ВДВ парашютных бесплатформенных систем. Это ПБС-950У и ПБС-955. С помощью этих средств с воздуха можно осуществлять десантирование таких бронемашин, стоящих на вооружении Воздушно-десантных войск, как БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка».

В Минобороны РФ отмечают, что парашютные бесплатформенные системы позволяют обеспечить дополнительную мобильность подразделений ВДВ.

Упомянутые системы применяются на всех типах военных транспортников Ил-76. Разработка новых парашютных бесплатформенных систем велась в рамках ОКР «Бахча-У-ПДС».

Ранее «ВО» сообщало читателям о том, что при испытании новых систем десантирование осуществляли с применением массо-габаритных макетов техники. Таких тестов было проведено не менее 70. Испытания были признаны успешными.

До поставок в войска этих средств для десантирования техники и грузов применялись парашютные платформы П-7, имеющие многокупольную систему МКС-5-128Р. Также шло применение ПБС-916 и ПБС-925 с многокупольной системой МКС-350-9.