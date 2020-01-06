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Известия.ru

Глава Пентагона указал на «плохое поведение» КНДР

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kcna

Вооруженные силы США и союзников готовы сдержать КНДР, если Пхеньян решит начать боевые действия. Об этом заявил в четверг, 2 января, глава Пентагона Марк Эспер.

«Я уверен в способности наших сил сдерживать плохое поведение Северной Кореи, если она сочтет необходимым сражаться с нами», — сказал он Fox News.

По его словам, наилучшим подходом к Северной Корее будет заключение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом министр обороны США высказался за возобновление переговоров с КНДР по этому вопросу.

«С военной точки зрения более важно, а я бы сказал, не менее важно, позволить дипломатам обеих стран добиться заключения такого соглашения», — подчеркнул он.

Ранее Ким Чен Ын отметил, что страна будет продолжать испытания ракет до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена. Президент США Дональд Трамп отметил, что рассчитывает на соблюдение обещаний, которые дал лидер Северной Кореи.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

7 декабря постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США. По его словам, «продолжительный и содержательный диалог», к которому стремится Вашингтон, на самом деле является уловкой, для того чтобы выиграть время.

8 декабря КНДР также заявила об успешном проведении «крайне важного» испытания. Отмечалось, что результаты этого испытания в скором будущем «могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».

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Сингапуp
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Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
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