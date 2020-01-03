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Интерфакс-АВН

Введение Турцией военных в Ливию осложнит ситуацию в регионе - зампред комитета Госдумы Новиков

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ВС Турции
ВС Турции.
Источник изображения: informator.news

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - С введением турецких войск в Ливию проблемы будут только накапливаться, что отразится на ливийском народе, заявил в четверг "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"На мой взгляд, совершенно очевидно, что появление там турецких военных ситуацию только усугубляет и вряд ли будет способствовать разрешению проблем", - сказал Новиков.

Он считает, что "проблемы будут накапливаться дальше, и конечно, самый главной жертвой в этих событиях будет сам ливийский народ".

В связи с этим, отметил Новиков, "России придётся выстраивать свою политику на этом направлении с учётом всех факторов".

"Я убеждён в том, что нашим дипломатическим службам вновь придётся думать, как активизировать свои усилия на этом направлении", - добавил первый зампред комитета.

Как сообщило агентство "Анадолу", парламент Турции в четверг одобрил мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию.

Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи. Мандат на отправку войск будет действовать один год.

В поддержку решения высказались 325 депутатов, против - 184 депутата.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

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Страны
Ливия
Россия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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