Боевые пловцы Черноморского флота "уничтожили" подводных диверсантов на учениях в Крыму и Новороссийске

Севастополь. 2 января. ИНТЕРФАКС - На учениях на военно-морских базах Черноморского флота в Крыму и Новороссийске уничтожены подводные диверсанты условного противника, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"В Крымской и Новороссийской военно-морских базах Черноморского флота прошло учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника. Диверсанты, роль которых выполняли водолазные специалисты из отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами, были обнаружены и условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба ЧФ, боевые пловцы в специальном снаряжении провели поиск "диверсантов", а затем досмотрели акваторию на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств.