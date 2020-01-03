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Интерфакс-АВН

Боевые пловцы Черноморского флота "уничтожили" подводных диверсантов на учениях в Крыму и Новороссийске

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Боевые пловцы
Боевые пловцы.
Источник изображения: РИА Новости/Олег Ласточкин

Севастополь. 2 января. ИНТЕРФАКС - На учениях на военно-морских базах Черноморского флота в Крыму и Новороссийске уничтожены подводные диверсанты условного противника, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"В Крымской и Новороссийской военно-морских базах Черноморского флота прошло учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника. Диверсанты, роль которых выполняли водолазные специалисты из отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами, были обнаружены и условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба ЧФ, боевые пловцы в специальном снаряжении провели поиск "диверсантов", а затем досмотрели акваторию на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ
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