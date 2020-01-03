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ИноСМИ

Yahoo News Japan (Япония): вы что-нибудь знаете о секретном оружии бывшего Советского Союза – «ракетном танке»? Он появился как «оружие будущего»...

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Мемориал "Прохоровское поле".
Мемориал "Прохоровское поле".
Источник изображения: © РИА Новости, Олег Макаров

У Советского союза было секретное оружие, о котором Запад узнал только после его распада в 1991 году, отмечается на портале. Речь идет об «объекте 775» – танке необычной конструкции, появившегося в 1964 году. Однако по ряду причин его разработку в конечном итоге пришлось прекратить.

Секретное оружие, о существовании которого никто не знал до развала СССР.

В Советском Союзе был создан очень малозаметный танк, размеры которого находились в минимальных пределах допустимого. Назывался он "объект 775". Сверху танк выглядел, как приплюснутая игрушка. Его разработкой серьезно занимались советские конструкторы. Что это была за машина?

О ней ничего не было известно до 1991 года, когда развалился Советский Союз. Это один из так называемых секретных "ракетных танков". Назван он так не потому, что обладал ракетным двигателем, а потому что был вооружен противотанковыми ракетами.

Разработана эта машина была в рамках популярной в 1960-х годах теории о "всемогуществе ракетной техники". Тогда считалось, что ракеты в ближайшее время заменят артиллерию крупных калибров.

Ярым сторонником этой теории был тогдашний руководитель Советского Союза Никита Хрущев. Он повсюду в вооруженных силах насаждал ракеты - в сухопутных войсках, в военном флоте и авиации. Конструкторов и ученых привлекало в этих проектах щедрое финансирование. Так в 1964 появился "объект 775" - танк необычной конструкции.

На нем было установлено нечто, похожее на орудийную башню. Но это была не пушка, а ракетная установка "Рубин" калибром 125 мм, которая стреляла ракетой "Бур" на расстояние до 4 км.

Конструкция танка была сложной. Он был очень тесным внутри. Экипаж состоял всего из 2 человек. Командир был одновременно и механиком-водителем. Его место находилось справа от пусковой установки. Сама установка была револьверного типа. Ее положение было фиксированным. Заряжающего не было. Во время стрельбы из зарядного устройства подавалось 7 ракет. Когда они заканчивались, танк снова заряжался очередной порцией боеприпасов с передней стороны.

Разработка танка столкнулась с непредвиденными трудностями. Пусковая установка "Рубин" была сложна в эксплуатации и страдала малой точностью. Танковые механизмы часто ломались. Из-за небольших размеров танк располагал слабой энергетической установкой и ненадежной коробкой передач. Кроме того, при испытаниях опытного образца обнаружилось, что обзорность из танка весьма неудовлетворительна. Встал вопрос об ошибочности концепции машины. В конце концов, ее разработку прекратили.

В 1964 году Никита Хрущев был снят со своего поста. Угасла и идея "ракетного танка". Тем не менее еще некоторое время она продолжала жить. На являвшийся тогда основным танком советских сухопутных войск Т-62 попробовали устанавливать ракетную установку IT-1 с двумя ракетами. Было выпущено около 200 экземпляров таких машин.

Для Запада "ракетный танк" долгое время оставался абсолютным секретом. О нем узнали только после развала СССР.

Сегодня "ракетный танк" представлен в экспозиции Музея танковой техники в подмосковной Кубинке. Здесь собраны многочисленные отечественные и иностранные образцы, как успешные, так и неудачные. "Объект 775" дожил до XXI века и сейчас выполняет новую миссию - он нас учит и развлекает.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Не более чем блеф
1 комментарий
№1
03.01.2020 06:30
Цитата, q
Пусковая установка "Рубин" была сложна в эксплуатации и страдала малой точностью.
А про малую точность это они уже сами придумали?!По определению управляемая ракета будет точнее,особенно чем дальше.
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