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Интерфакс-АВН

Российская эскадра в Средиземном море насчитывает 10 кораблей и судов - флот

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Адмирал Эссен
Адмирал Эссен.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

Севастополь. 1 января. ИНТЕРФАКС - Около 10 боевых кораблей и судов обеспечения в настоящее время входят в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота России.

"В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ выполняют задачи порядка 10 кораблей и судов Черноморского флота во главе с фрегатом "Адмирал Эссен", - говорится в сообщении флота.

В нем отмечается, что экипажи боевых кораблей и судов Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море, встретили Новый год в дальней морской зоне.

Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", как сообщал "Интерфакс", был направлен в Средиземное море в декабре.

В сентябре прошлого года российские военные сообщали о двух дизельных подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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