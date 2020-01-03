Российская эскадра в Средиземном море насчитывает 10 кораблей и судов - флот

Севастополь. 1 января. ИНТЕРФАКС - Около 10 боевых кораблей и судов обеспечения в настоящее время входят в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота России.

"В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ выполняют задачи порядка 10 кораблей и судов Черноморского флота во главе с фрегатом "Адмирал Эссен", - говорится в сообщении флота.

В нем отмечается, что экипажи боевых кораблей и судов Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море, встретили Новый год в дальней морской зоне.

Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", как сообщал "Интерфакс", был направлен в Средиземное море в декабре.

В сентябре прошлого года российские военные сообщали о двух дизельных подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.