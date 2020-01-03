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Интерфакс-АВН

КНДР больше не будет соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия - Ким Чен Ын

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын осматривает ядерный заряд.
Источник изображения: Национальное телевидение КНДР

Гонконг. 1 января. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

"Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство", - приводит в среду его слова агентство ЦТАК.

В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше нет смысла проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что такой мораторий - большое достижение американской дипломатии.

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