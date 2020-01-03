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Интерфакс-АВН

УВЗ в декабре изготовил рекордное количество бронемашин, более половины отправил на экспорт

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БРЭМ-1М
Бронемашина БРЭМ-1М.
Источник изображения: rg.ru

Екатеринбург. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, Свердловская область) в декабре 2019 года изготовило и поставило потребителям рекордное количество бронемашин различного назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВЗ.

"Такого числа танков в месяц завод не выпускал никогда в новейшей истории России", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что чуть более половины от общего количества сделанных в декабре машин УВЗ отгрузило в адрес инозаказчиков в рамках военно-технического сотрудничества.

Для министерства обороны РФ предприятие изготовило и направило танки Т-72Б3М и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М.

"Ни одно государство не имеет подобного предприятия, выпускающего такое количество боевых машин. Это делаем мы, и этим можно гордиться", - приводятся в сообщении слова генерального директора корпорации Александра Потапова.

По данным пресс-службы, в интересах министерства обороны РФ всеми предприятиями интегрированной структуры УВЗ ежегодно поставляется около одной тысячи различных наименований спецтехники.

По итогам 2019 года соотношение специальной и гражданской продукции в общем объеме товарного выпуска на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле составило примерно 50% на 50%.

Как сообщалось, в текущем году УВЗ выполнил работы по капитальному ремонту танков Т-72Б с модернизацией до уровня Т-72Б3. Модернизация коснулась практически всех систем, в результате чего улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 создана на базе танка Т-72 и предназначена для эвакуации аварийных танков, в том числе, из зоны действия огня противника, на сборные пункты поврежденных машин или в укрытие.

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Россия
Продукция
БРЭМ-1
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Т-72Б
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