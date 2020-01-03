Россия в 2020г будет укреплять взаимодействие с Киргизией по линии ЕАЭС и ОДКБ - посол

Бишкек. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия в 2020 году продолжит оказывать содействие Киргизии и укреплять взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ, заявил во вторник российский посол в Бишкеке Николай Удовиченко.

"Россия на деле демонстрирует готовность и впредь оказывать Киргизии всестороннее содействие. Особое значение будет иметь дальнейшее укрепление взаимодействия в рамках интеграционных структур - ЕАЭС и ОДКБ", - говорится в поздравительной речи российского посла.

"Завершается 2019 год, наполненный значимыми политическими событиями в жизни наших стран. Вместе мы готовимся к проведению в следующем году перекрестного Года Киргизии и России. Проводимые в его рамках мероприятия затронут все сферы двустороннего сотрудничества. Реализация совместных программ и проектов призвана повысить качество жизни людей", - цитирует Удовиченко пресс-служба российского посольства.

"В 2020 году мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, отдадим дань уважения и памяти поколению победителей. В Новом году хочу пожелать всем благополучия, крепкого здоровья и исполнения самых сокровенных желаний", - заявил российский дипломат.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.