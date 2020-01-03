Тайвань и США подписали соглашения о продаже вооружений на сумму 9,5 млрд. долл.

Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год.

ЦАМТО, 31 декабря. Министерство национальной обороны Тайваня сообщило о подписании писем с предложением и принятием предложения (LOA) на закупку новых истребителей F-16V и другой современной военной техники.

Как сообщает тайваньское новостное агентство CNA, представители Вооруженных сил Тайваня и Американского института на Тайване (AIT) 13 декабря подписали соглашения о закупке истребителей F-16V, танков M1A2 "Абрамс" и противотанковых комплексов BGM-71 TOW на общую сумму 290 млрд. тайв. долл. (9,5 млрд. долл. США).

Как заявил CNA представитель МНО Тайваня Ши Шунвэнь, подписание соглашений демонстрирует, что США придают большое значение обеспечению обороноспособности и национальной безопасности Тайваня.

Представитель оборонного ведомства не уточнил детали подписанных соглашений. Ранее сообщалось, что МНО планирует приобрести в США 66 истребителей F-16C/D Блок-70, известных как F-16V, а также 108 танков M1A2 и 1240 противотанковых ракет BGM-71 TOW, другие вооружения.

Согласно источнику агентства в ВС страны, США должны поставить один F-16C Блок.70 (одноместный) и один F-16D Блок.70 (двухместный) в 2023 году для проведения испытаний. Официальные поставки начнутся через год, и будут выполняться партиями по четыре-пять ед. ежегодно.