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Интерфакс-АВН

Главной целью ударов США в Ираке было сдерживание Ирана - Помпео генсеку ООН

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Вашингтон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что удары США по некоторым объектам в Ираке были направлены против Ирана, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь повторил, что оборонительные действия, предпринятые Соединенными Штатами в ответ, были направлены на сдерживание Ирана", - говорится в распространенном сообщении госдепа.

В нем отмечается, что в ходе беседы Помпео отметил, что последние атаки на базы размещения американских военных в Ираке привели к гибели одного гражданина США и "и поставили под угрозу жизни многих других американцев".

Госсекретарь и Гутерриш договорились о поддержании постоянных контактов.

В понедельник Помпео сказал журналистам: "Мы не потерпим, чтобы Исламская Республика Иран предпринимала действия, которые подвергают опасности американских мужчин и женщин".

Накануне министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты могут продолжить наносить удары по близким Ирану группировкам движения "Хезболла" в Ираке.

"Я хотел бы отметить, что мы будем принимать дополнительные меры по мере необходимости, чтобы гарантировать, что мы действуем в интересах самообороны, а также сдерживаем дальнейшее плохое поведение со стороны групп ополчения или со стороны Ирана", - сказал он журналистам.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

В свою очередь шиитское ополчение сообщило о 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.

Представитель главы переходного правительства Ирака Абделя Махди сообщил, что премьер провел телефонные переговоры с Эспером и указал на недопустимость ударов по объектам на иракской территории, являющихся "нарушением суверенитета Ирака" и угрозой эскалации напряженности в регионе в целом.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

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