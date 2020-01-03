Sasapost (Египет): М4 и М5 — секрет трасс, ради которых Россия развернула пять кровавых операций в прошлом месяце

Три главные трассы, пересекающие Сирию с запада на восток и с севера на юг, делают эту ближневосточную страну связующим звеном между континентами. По мнению автора, одной из стратегических целей России является установление контроля над сетью сирийских автомагистралей, однако одно препятствие мешает осуществлению плана.

Сирия сильно зависела от международной торговли до революции. Она экспортировала свои товары в страны Персидского залива и другие государства. Турция и Ливан планировали открыть важный торговый коридор через Сирию, но после начала сирийской революции против режима Башара Асада оппозиционные группировки захватили контроль над международными трассами, отрезав Сирию от мирового рынка. Местным и международным компаниям пришлось использовать другие пути - морские и авиаперевозки, что дольше и дороже. Это сильно повредило сирийской экономике, а режим Асада, в свою очередь, потерял важный источник финансирования.

Сирия имеет хорошо развитую транспортную сеть, куда входят три главные международные трассы - М1, М4 и М5, пересекающие страну с запада на восток и с севера на юг. Эти автомагистрали - торговые артерии, по которым товары из Турции, Ливана, Европы, Азии, России и стран Персидского залива попадают в Сирию и наоборот. Таким образом, Сирия служит связующим звеном между континентами, поэтому Россия пускает слюни, желая заполучить контроль над международными трассами.

Важность сирийских международных автомагистралей

Транзитные перевозки и международная торговля до сирийской революции ежегодно приносили стране огромную прибыль в миллиарды долларов. Ежедневно через контрольно-пропускной пункт Насиб на границе с Иорданией проезжало 400 грузовиков, столько же через Баб аль-Хава на границе с Турцией, Аль-Маснаа на границе с Ливаном и Аль-Ярубийя на границе с Ираком. К слову, есть другие контрольно-пропускные пункты, через которые проезжало меньшее количество грузовиков, загруженных различными товарами: овощами, одеждой, электроникой и медикаментами. К сожалению, в ходе сирийской революции международные трассы были перекрыты, а контрольно-пропускные пункты прекратили свою работу на целых восемь лет, в течение которых силы режима Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, боролись за возвращение территорий под контроль сирийского правительства.

Оппозиционные группировки в Сирии установили контроль над международными трассами. Так Сирийские демократические силы, поддерживаемые международной коалицией, добились контроля над участком международной трассы M4, которая проходит от контрольно-пропускного пункта Аль-Ярубийя на границе с Ираком до Латакии, находящейся под контролем сирийского режима. Трасса М4 проходит по территории "Щит Евфрата" в провинции Алеппо, которая полностью контролируется Турцией, а также по территории, находящейся под контролем группировки Хайат Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ - прим. ред.) в провинции Идлиб. Международная автомагистраль М5 имеет более важное значение. Она начинается в Алеппо, проходит по районам в провинции Идлиб, находящиеся под контролем сирийской оппозиции и достигает контрольно-пропускного пункта Насиб на границе с Иорданией. Последняя международная трасса M1 соединяет Дамаск с контрольно-пропускным пунктом Аль-Маснаа на границе с Ливаном. К слову, она полностью находится под контролем сирийского режима.

Политика или военные действия: что Россия хочет от международных трасс?

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября 2018 года. Лидеры двух стран договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, сочинское соглашение предусматривало открытие международных трасс для беспрепятственного движения грузовых автомобилей, независимо то того, под чьим контролем находятся автомагистрали.

Террористическая группировка Хайат Тахрир аш-Шам удерживала контроль над международными автомагистралями в Сирии, что стало проблемой для выполнения российско-турецкого соглашения. Турки не смогли выполнить свои обязательства по соглашению, поэтому России пришлось провести несколько десятков военных операций, чтобы выполнить условия сочинского соглашения. Российские военные операции привели к гибели и массовому перемещению мирных жителей, а также позволили существенно расширить контроль режима Асада над территорией страны. Сирийский режим вернул контроль над севером провинции Хама и городом Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, обеспечив плацдарм над наступления на трассы М4 и М5. Тем не менее, Россия все еще далека от установления полного контроля над сирийскими международными автомагистралями.

В сентябре 2017 года в Аммане состоялась встреча между Россией, представителями режима Башара Асада и оппозиции, на которой обсуждался вопрос открытия движения через контрольно-пропускной пункт Насиб на границе с Иорданией. Предложение о возобновлении работы международной автомагистрали М5 и контрольно-пропускного пункта Насиб было категорически отвергнуто оппозицией. Это вынудило Россию немедленно перейти к военному варианту. В июле 2018 года ей удалось получить полный контроль над провинцией Идлиб, но контрольно-пропускной пункт Насиб заработал только через два месяца.

Журналист Ахмед Нур ар-Раслан (Ahmad Nur ar-Raslan)в интервью Сасапост рассказал: "Международные трассы стали камнем преткновения между Россией и Турцией из-за отсутствия окончательного решения. Россия настаивает на проведении совместных военных патрулей с Турцией, установке наблюдательных пунктов вдоль трасс и использовании любых других средств, которые гарантируют установление контроля русских над сирийскими автомагистралями. Но оппозиция и гражданские лица отказываются пускать российско-турецкие патрули в свои районы, исключив тем самым любые другие возможные варианты, кроме военного".

Идлиб - главное препятствие для России

Как мы видим на карте, город Саракиб в южной части Идлиба находится под контролем оппозиционных группировок во главе с Хайат Тахрир аш-Шам. Здесь международные трассы М4 и М5 пересекаются: М4 идет на запад в Латакию, а М5 на юг к границе с Иорданией. Россия пытается добраться до Саракиба всеми возможными способами, но существует препятствие в виде города Маарет ан-Нууман, который имеет стратегическое значение для оппозиционных группировок. К слову, взятие Маарета ан-Нуумана станет болезненным ударом для оппозиции и возможно ускорит освобождение других регионов страны, что значительно облегчит установление контроля сирийского режима и России над международными дорогами.

Ар-Раслан добавил: "Сирийский режим и Россия контролируют участок трассы М4 и М5 в провинции Идлиб, то есть половину территории, ранее находившейся под контролем оппозиции. Но они хотят захватить территорию от Маарет ан-Нуумана до Саракиба на юго-западе провинции Алеппо, а также установить контроль над городом Джиср-эш-Шугур, холмами аль-Кабина, долиной Сахель аль-Габ и горной цепью Джебель аз-Завия".

Ранее Сирийская сеть по правам человека сообщила о начале новой военной операции России и сирийского режима на юго-западе провинции Идлиб, которая привела к гибели большого числа мирных жителей. Российские бомбардировщики нанесли сотни ракетно-бомбовых ударов по районам, граничащих с международными трассами М4 и М5, а более 50 тысяч человек были принудительно перемещены из опасного района. Если взглянуть на карту, Россия пытается установить контроль над очень непростым районом, что, к сожалению, приведет к гибели российских и сирийских военных и мирных жителей.

Ар-Раслан указал на особую важность трасс М4 и М5. Страны-гаранты Астанинского процесса постоянно поднимают тему международных трасс в Сирии из-за их огромного стратегического значения для торговли, транзита, наземного сообщения и военных операций. Контроль над трассами М4 и М5 помог бы облегчить маршруты снабжения сил сирийского режима, которые вынуждены сейчас использовать более длинные маршруты.

Россия хочет результата от инвестиций в Сирию

Журналист Ахмед Нур ар-Раслан рассказал: "После того, как режим Асада существенно расширил контроль над территорией страны, открытие международных трасс стало главной задачей России, которая стремится установить экономический контроль над Сирией. Трассы М4 и М5 - важные транспортные артерии, соединяющие главные сирийские города друг с другом: Алеппо, Дамаск, Хомс, Хаму и Латакию".

По его словам, Россия будет всеми силами пытаться установить контроль над международными трассами в Сирии, чтоб улучшить торговые показатели за счет импорта и экспорта товаров собственного производства. Кроме того, она сможет контролировать многомиллиардные международные транзитные перевозки, которые будут осуществляться через Сирию.

Министр транспорта Сирии Али Хаммуд (Ali Hammud) заявил, что так называемые "террористы" пытались нарушить транспортную систему между сирийскими провинциями и соседними странами, но сирийское правительство уже начало работу над ее восстановлением. Он провел переговоры с представителями российских компаний о перспективах развития железнодорожного и автомобильного сообщения в стране. Также Али Хаммуд раскрыл подробности российско-сирийского соглашения, по которому Сирия должна превратиться в центр по экспорту российской пшеницы во все страны региона. Реализация вышеупомянутых договоренностей требует установления контроля над международными трассами, поэтому русские стремятся завладеть ими любой ценой.

По словам Хамудда, транспортная система Сирии понесла убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов за время многолетних военных действий, но эта цифра пока не учитывает данные в захваченных террористами районах. Восстановление транспортной системы страны требует значительных инвестиций и участия российских компаний.

Журналист Аднан Абдул-Раззак (Adnan Abdul-Razzak) в своем интервью Сасапост рассказал: "Россия хочет получить контроль над международными трассами, чтобы иметь беспрепятственный доступ к порту Тартус и авиабазе Хмеймим".

Чего хочет Турция?

Турция - государство-гарант Астанинского процесса и главный союзник сирийской оппозиции. Она выполнила ряд обязательств перед Россией в отношении районов, находящихся под контролем оппозиции. Например, турецкая армия развернула в Идлибе несколько наблюдательных пунктов для контроля над соблюдением перемирия в зоне деэскалации. Еще Турция должна была подготовиться к совместному турецко-российскому патрулированию, но не смогла выполнить свои обязательства из-за помех со стороны оппозиции.

Три области на севере Сирии находятся под непосредственным контролем турок: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". Международная трасса М4 проходит через район "Щит Евфрата", поэтому здесь нет никаких проблем для русских. Район "Источник мира" - это разделительный барьер между территориями, которые находятся под контролем протурецких группировок и территориями, контролируемые курдами. К слову, курдские территории находятся под защитой России и сирийского режима после ухода американских военных из Сирии. По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, в соответствии с сочинским соглашением "зона безопасности" будет длиной в 120 километров от Рас-эль-Айна до Тель-Абьяда и шириной 30 км до международной трассы М4. Это означает, что сирийская международная трасса находится под контролем России и режима Асада.

По информации источников, в соответствии с договоренностями между Анкарой и Москвой армия, поддерживаемая Турцией в Сирии, передала силам режима и российским военным зернохранилища, расположенные вдоль трассы М4 к западу от населенного пункта Тель-Тамр. По их словам, Анкара приняла это решение после встречи президентов России и Турции в городе Сочи. За выводом войск последовало вхождение в район зернохранилищ, который имеет большое стратегическое значение, российских и сирийских вооружённых сил.

Как заявило Министерство обороны России, турецкий военный патруль выехал из города Айн-Исса и двигался до города Тель-Тамр у трассы М4, которая представляет собой разделительную линию между турецкими и курдскими силами, получающими поддержку от России и сирийского режима. В министерстве отметили, что российские и турецкие солдаты контролировали процесс отвода войск из района у трассы M4 и обозначили зоны для создания пунктов наблюдения за дорогами для сирийских и турецких военных.

Со своей стороны сирийский режим заявил о взятии под контроль международной трассы М4 Аль-Хасака - Алеппо и возобновлении работы общественного транспорта после того, как армейские подразделения были развернуты в этом районе и обеспечили его безопасность. Кроме того, власти обезвредили ряд взрывных устройств и мин, установленных по обеим сторонам от трассы. Однако какую выгоду извлечет из этого Турция, принявшая такое развитие событий, если учесть ее поддержку оппозиционных фракций, выступающих против подобных соглашений?

Журналист Аднан Абдул-Раззак в своем интервью рассказал: "Контроль над дорогами М4 и М5 стратегически важен и для Турции, поскольку они представляют собой необходимый путь для экспорта ее товаров в страны Восточной Азии и Персидского залива, в то время как маршрут через Ирак не столь удобен. Он проходит по горной местности, а также через курдские районы, оппозиционные Анкаре. Что касается экспорта по морю и воздуху, то это обходится дороже, и именно поэтому Турция хочет освободить и контролировать эти трассы".

Аднан указал на разногласия между Россией и Турцией, хотя они и являются партнерами по сочинскому соглашению, утвердившему механизмы контроля над этими трассами. Они включают совместное российско-турецкое патрулирование и создание буферной и демилитаризованной зоны, в то время как официальные лица двух стран бросаются заявлениями касательно боевых действий в провинции Идлиб, вызвавших гнев турков.

Ахмед ар-Раслан так прокомментировал этот вопрос: "Турция хочет остановить бомбардировку Идлиба и тем самым предотвратить возможный гуманитарный кризис, который будет иметь для нее негативные последствия, поскольку на турецкой территории находятся четыре миллиона сирийцев и еще четыре миллиона человек проживают в Идлибе и других зонах влияния Анкары. Любое перемещение мирного населения Идлиба к сирийско-турецкой границе будет оказывать все большее давление на турков. Они не могут в одиночку противостоять международному и арабскому давлению в связи с турецким присутствием на сирийском севере и российскими аргументами по поводу борьбы с терроризмом. Готовность Москвы использовать этот предлог делает позицию Анкары уязвимой, особенно когда оппозиционные фракции отказались открыть трассы и соблюдать соглашение по Идлибу".

Грядет зима с привкусом крови и ракет

Эскалация военных действий России в провинции Идлиб, полный контроль российско-сирийских сил над автомагистралью М4 из Аль-Хасаки в Алеппо, а также утрата Турцией рычага давления в регионе, скорее всего, будет значить, что до конца зимы регион ожидает ожесточенная атака Москвы и Асада.

Сирийский режим не пойдет на крупномасштабную битву за Идлиб и любой другой регион в это время года из-за пасмурной погоды и тумана, которые будут препятствовать полету самолетов и перемещению солдат. Как следствие, наступление будет отложено на несколько месяцев, а российские и сирийские самолеты продолжат бомбить города и убивать мирных жителей, готовя Идлиб к очень жаркому лету.

редакционная статья