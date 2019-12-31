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ТАСС

Источник: передача в состав ВМФ атомной подлодки "Князь Владимир" перенесена на 2020 год

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АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А"
АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Речь идет о первом квартале следующего года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" будет сдан Военно-морскому флоту России в первой половине 2020 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Князь Владимир" в декабре завершил государственные испытания в море, в ходе которых были выявлены определенные недостатки. Для их устранения требуется время, поэтому сдача корабля флоту сдвигается на 2020 год. Мы надеемся, что это произойдет уже в первом квартале нового года", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил новых выходов "Князя Владимира" в море перед сдачей его флоту в 2020 году. "Такое развитие событий исключать нельзя, все зависит от решения госкомиссии", - отметил источник.

В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать ТАСС сроки сдачи флоту подлодки.

Как сообщил ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, слова которого цитировала газета "Красная звезда", головная атомная стратегическая подлодка проекта 955А "Князь Владимир" должна была пополнить боевой состав Военно-морского флота до конца 2019 года.

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Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
2020-й год
955 Борей
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