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Интерфакс-АВН

Москва призывает Вашингтон и "Хезболлу" воздержаться от шагов, чреватых дестабилизацией ситуации в Ираке и Сирии - МИД РФ

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Хезболлах
Члены военизированной организации "Хезболлах".
Источник изображения: presstv.ir

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия осуждает обмен ударами между группировкой "Хезболла" и американскими военными в Ираке, призывает стороны к сдержанности.

"В Москве с серьезной озабоченностью восприняли состоявшийся обмен ударами между военно-политической группировкой "Хезболла" и подразделениями вооруженных сил США, дислоцированными на иракской территории (. . .) Считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России об эскалации напряженности в Ираке и Сирии.

По поступающей в российское внешнеполитическое ведомство информации, 27 декабря используемая американскими военными авиабаза вблизи Киркука подверглась ракетному обстрелу, в результате которого один гражданский специалист погиб и несколько военнослужащих получили ранения.

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Страны
Ирак
Россия
Сирия
США
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