Войти
Интерфакс-АВН

Иран и Россия работают над обеспечением мира в Персидском заливе - Зариф

689
0
0
Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров (слева направо)
Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров (слева направо)
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Дубай. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф позитивно оценил свои переговоры в Москве и заявил о совместной работе с РФ по обеспечению мира в районе Персидского залива.

"Провел плодотворные переговоры с главой МИД Лавровым в России. В отличие от некоторых, которые "оборонительно" бряцают оружием в тысячах километров от собственных берегов, Иран и Россия сотрудничали ради обеспечения мира в Сирии. Теперь у нас есть важные предложения для мира в Персидском заливе", - написал он в своем твиттере.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
Похожие новости
09.10.2019
Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории
05.08.2019
В России заметили у Израиля противоядие против С-300
12.11.2018
Экзотика террора. Самое необычное оружие в арсенале сирийских боевиков
28.03.2017
Сложности между Россией и Израилем по сирийскому вопросу
28.03.2017
США ввели санкции против восьми российских компаний
09.09.2016
Борьба с ДАИШ — предлог для войны с шиитской осью? (Le Huffington Post, Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.01 13:02
  • 11
Мы до сих пор летаем на том, что досталось в наследство от СССР – космонавт Падалка
  • 01.01 12:42
  • 28
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 01.01 12:19
  • 12
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 01.01 10:39
  • 13
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
  • 01.01 09:35
  • 28
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 01.01 08:57
  • 23
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 01.01 08:39
  • 1
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
  • 01.01 07:09
  • 5
Автомат Калашникова XXI века
  • 01.01 06:34
  • 22
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 01.01 06:03
  • 3
С Новым 2020 годом!
  • 01.01 02:14
  • 3
Названы самые ожидаемые вооружения российской армии в 2020 году
  • 01.01 01:41
  • 9
Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4
  • 01.01 01:10
  • 4
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 01.01 01:06
  • 9
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 01.01 00:58
  • 4
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов