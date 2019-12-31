Россия проведет в 2020 году более 40 космических пусков - "Роскосмос"

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия планирует в следующем году провести несколько десятков пусков ракет, сообщили журналистам в "Роскосмосе".

"В 2020 году Россия планирует обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения. Пуски будут производиться с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Гвианского космического центра", - сказали в госкорпорации.

Как ранее сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов - пусковая программа на 2019 год была выполнена чуть более чем на половину. Всего в текущем году, по данным госкорпорации, было выполнено 25 пусков российских космических ракет.

В начале 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о том, что на 2019 год запланировано 45 пусков. Однако, по его словам, в это число входят также пуски ракет военного назначения, производимых предприятиями "Роскосмоса".