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Россия, Китай и Иран нашли «взаимопонимание» в оборонительной сфере на море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иран достиг с Россией и Китаем соглашения о проведении совместных учений трёх стран в Индийском океане на регулярной основе. Об этом сообщил командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади, передаёт новостное агентство Mehr.

По словам иранского военачальника, Тегеран, Москва и Пекин заключили соответствующий меморандум. «Иран подписал меморандум о взаимопонимании в оборонительной сфере на море с Россией и Китаем», - отметил Ханзади, добавив, что ни одна страна в одиночку не может обеспечить безопасность судоходных путей в регионе.

Контр-адмирал ВМС ИРИ вместе с тем указал, что в Ближневосточном регионе «нет необходимости в присутствии иностранных сил, и Иран готов к сотрудничеству в данном вопросе с соседними государствами». «Нет угрозы для Персидского залива, за исключением присутствия иностранных сил, таких как США, которые угрожают безопасности этого региона», - подчеркнул Ханзади.

Как сообщало EADaily, Иран, Россия и Китай начали 27 декабря четырёхдневные совместные морские учения в районе Индийского океана и Аравийского моря.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
США
Проекты
Военные учения
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