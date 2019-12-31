Мы до сих пор летаем на том, что досталось в наследство от СССР – космонавт Падалка

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах. Это происходит из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов.

Об этом в интервью РИА Новости заявил Герой России космонавт Геннадий Падалка. По его словам, за последние 20 лет «отрасль действительно сильно сдала» по нескольким причинам.

«Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов», - сказал он. По мнению космонавта, перспективные лабораторный модуль «Наука» и научно-энергетический модуль всё ещё на Земле, «хотя должны были быть в составе нашего сегмента ещё в 2008-2009 годах».

«Хорошо сделанный и надёжный, но давно устаревший корабль «Союз» проходит бесконечные модернизации», - добавил он.

Ещё одним негативным фактором космонавт называет «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли».

«В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов. Произошёл существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов», - указал он.

Как отметил Падалка, топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях - это, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. «Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960-1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королёве, Глушко, Челомее», - добавил он.

По его мнению, период стагнации начался «ещё в нулевых». Запустив на МКС два базовых модуля, вокруг которых партнёры смогли начать сборку своих сегментов, Россия почему-то остановилась в развитии этого направления.

«Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза. Не создали ничего нового (сейчас я говорю только о пилотируемой космонавтике)… «Союзом» мы похвалиться не можем - это достижение поколения первопроходцев космоса. Наше поколение ничего подобного не создало», - заявил он.

В свою очередь, командир российского отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко, летавший в одном экипаже с Падалкой, отметил, что никакой стагнации не существует. «У нас всё хорошо и есть перспектива. В следующем году у нас полетят три новых и молодых космонавта, так что всё хорошо», - отметил он.

Как напоминает агентство, ссылаясь на информацию «Роскосмоса», завершение строительства российского сегмента МКС ожидается в 2023 году, а в конце 2020 - начале 2021 года планируется запуск модуля «Наука», в 2022 году - узлового модуля, ещё через год - научно-энергетического модуля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди».