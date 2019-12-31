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Мы до сих пор летаем на том, что досталось в наследство от СССР – космонавт Падалка

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах. Это происходит из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов.

Об этом в интервью РИА Новости заявил Герой России космонавт Геннадий Падалка. По его словам, за последние 20 лет «отрасль действительно сильно сдала» по нескольким причинам.

«Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов», - сказал он. По мнению космонавта, перспективные лабораторный модуль «Наука» и научно-энергетический модуль всё ещё на Земле, «хотя должны были быть в составе нашего сегмента ещё в 2008-2009 годах».

«Хорошо сделанный и надёжный, но давно устаревший корабль «Союз» проходит бесконечные модернизации», - добавил он.

Ещё одним негативным фактором космонавт называет «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли».

«В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов. Произошёл существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов», - указал он.

Как отметил Падалка, топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях - это, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. «Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960-1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королёве, Глушко, Челомее», - добавил он.

По его мнению, период стагнации начался «ещё в нулевых». Запустив на МКС два базовых модуля, вокруг которых партнёры смогли начать сборку своих сегментов, Россия почему-то остановилась в развитии этого направления.

«Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза. Не создали ничего нового (сейчас я говорю только о пилотируемой космонавтике)… «Союзом» мы похвалиться не можем - это достижение поколения первопроходцев космоса. Наше поколение ничего подобного не создало», - заявил он.

В свою очередь, командир российского отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко, летавший в одном экипаже с Падалкой, отметил, что никакой стагнации не существует. «У нас всё хорошо и есть перспектива. В следующем году у нас полетят три новых и молодых космонавта, так что всё хорошо», - отметил он.

Как напоминает агентство, ссылаясь на информацию «Роскосмоса», завершение строительства российского сегмента МКС ожидается в 2023 году, а в конце 2020 - начале 2021 года планируется запуск модуля «Наука», в 2022 году - узлового модуля, ещё через год - научно-энергетического модуля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди».

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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11 комментариев
№1
31.12.2019 12:42
Цитата, q
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Зачем так беспардонно врать-то?
Развал младореформаторами космической отрасли начался в 1991 году, когда было ликвидировано Министерство общего машиностроения СССР
Цитата, q
когда Минобщемаш СССР в ноябре 1991 года, после многих сокращений и преобразований, был ликвидирован, специалисты его подразделений, создав разнообразные самостоятельные акционерные компании, продолжали работать в тесном контакте и, уже не имея никаких формальных прав, продолжали курировать работу предприятий. Как знаменитый оркестр на тонущем «Титанике». Для того чтобы прекратить эту непонятную для реформаторов деятельность, пришлось оставшихся специалистов Минобщемаша СССР выселить из их здания на Миусской площади.
+1
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№2
31.12.2019 12:46
Цитата, q
По его словам, за последние 20 лет «отрасль действительно сильно сдала»
А в 90-е она процветала?! Что за бред!
0
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№3
31.12.2019 15:05
Цитата, q
А в 90-е она процветала?! Что за бред!
Что здесь не понятного? Человек сравнивает состояние отрасли за время своей непосредственной проф. деятельности. Иными словами он дал оценку отрасли с 1998 года (когда осуществился его первый полет) по сей день. Так же хочу напомнить Вам про ликвидацию единственной орбитальной станции и это уже при ввп .... (как и многое другое).
+1
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№4
31.12.2019 18:21
Цитата, Николай сообщ. №3
Человек сравнивает состояние отрасли за время своей непосредственной проф. деятельности. Иными словами он дал оценку отрасли с 1998 года (когда осуществился его первый полет) по сей день.
А не много ли он на себя берёт? Космонавты давно уже не посещают предприятия отрасли.
Цитата, Николай сообщ. №3
Так же хочу напомнить Вам про ликвидацию единственной орбитальной станции и это уже при ввп .... (как и многое другое).
А, ну да, Путин во всём виноват.:) А кто до него был, они все святые были?
Цитата, q
В конце 1990-х годов на станции начались многочисленные проблемы из-за постоянного выхода из строя различных приборов и систем.[19] Через некоторое время правительство РФ, ссылаясь на дороговизну дальнейшей эксплуатации, несмотря на многочисленные существовавшие проекты спасения станции, приняло решение затопить «Мир»[18][20]. 23 марта 2001 года проработавшая в три раза дольше первоначально установленного срока[18][21] станция была затоплена в специальном районе в южной части Тихого океана[14][18].
Кстати, про (как и многое другое) поподробнее можете рассказать?
0
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№5
01.01.2020 08:56
Падалка прав.
Из года в год идут систематические срывы сроков по всем проектам, что говорит о том, что космос планомерно стагнирует.
0
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№6
01.01.2020 09:10
Цитата, q
«Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза. Не создали ничего нового (сейчас я говорю только о пилотируемой космонавтике)… «Союзом» мы похвалиться не можем - это достижение поколения первопроходцев космоса. Наше поколение ничего подобного не создало», - заявил он.


Причина проста: Потому что в России нельзя создать большой успешный частный бизнес, его сразу же начнут отжимать силовики или давить конкуренты в лице Гос. Корпораций.
-1
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№7
01.01.2020 10:08
0
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№8
01.01.2020 10:20
Цитата, q
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах. Это происходит из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов.

Об этом в интервью РИА Новости заявил Герой России космонавт Геннадий Падалка.

Сменил бы фамилию что ли: на Леталка или Чайка или Орлов. А то как космонавта назавешь так он и полетит.
0
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№9
01.01.2020 10:36
Цитата, Павел 1978 сообщ. №5
Из года в год идут систематические срывы сроков по всем проектам
Не по всем проектам.
По боевой тематике срывов нет.
Исследование космоса предусмотрено Федеральной космической программой
Если государство не выделяет достаточно денег на научные исследования космоса, то ничего и не происходит.
0
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№10
01.01.2020 12:44
Цитата, LEO101 сообщ. №9
По боевой тематике срывов нет.
Опять звиздите, сударь!
Цитата, q
В прошлом году заместитель министра обороны России Юрий Борисов пообещал первые поставки «Сармата» в 2018–2019 годах.  
Сейчас 2020 год. Хде Сармат?
Далее:
Цитата, q
«бросковые испытания» «Сармата» перенесены на ноябрь – декабрь 2016 года из-за проблем с огневыми испытаниями двигателя первой ступени
Цитата, q
.Испытания новейшей жидкостной ракеты изначально планировалось провести в 2016 году, однако, по данным газеты «Коммерсантъ», сроки постоянно корректировались и сдвигались. Следующая попытка была назначена на март 2017 года, но к этому моменту специалисты не успевали завершить работы по оборудованию шахтной пусковой установки на полигоне космодрома Плесецк.

Сроки передвинули на апрель, но и тогда в ходе прочностных испытаний на Красноярском машиностроительном заводе проблемы возникли с самой ракетой. Для устранения неисправностей отводилось примерно два месяца. В последний раз «Интерфакс» сообщал, что испытания перенесены на июнь. Но и в июне провести их не удалось. Проведение бросковых испытаний состоится не ранее четвертого квартала 2017 года.  

https://www.gazeta.ru/army/2017/07/03/10760078.shtml

Цитата, LEO101 сообщ. №9
Если государство не выделяет достаточно денег на научные исследования космоса, то ничего и не происходит.
Что ж прошу ссылки на заявления официальных лиц о том, что срывы по трём модулям для МКС, Федерации и Луне-25 вызваны недофинансированием.
0
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№11
01.01.2020 13:02
Цитата, Павел 1978 сообщ. №10
Цитата, LEO101 сообщ. №9

    По боевой тематике срывов нет.

Опять звиздите, сударь!

Этот чукча еще мне минус поставил ни за что
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